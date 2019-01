Berlin (ots) - Wer die CSU-Bundestagsabgeordneten auf ihrer Neujahrsklausur erlebt, der mag kaum glauben, dass es das Jahr 2018 gegeben hat. Das Jahr, in dem sich CDU und CSU bis aufs Messer bekämpft haben. Das Jahr, in dem die Koalition mit der SPD auf der Kippe stand. Und das Jahr, das mit einer krachenden Niederlage der CSU bei der bayerischen Landtagswahl zu Ende ging. Man müsse nach vorne schauen - mit dieser Haltung versucht sich die CSU aus ihrer eigenen Krise und der Krise der Koalition herauszuarbeiten. Die Harmonie bei der Klausurtagung wirkt echt. Die Frage ist nur, wie lange sie hält. Die Revision des Koalitionsvertrags ist die Sollbruchstelle, an der sich die Zukunft aller drei Parteien und des Regierungsbündnisses entscheiden wird. Die Ergebnisse von vier Landtagswahlen und der Europawahl werden den Weg dahin bereiten.



