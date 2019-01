Bei Protesten tausender Anhänger der "Gelbwesten"-Bewegung ist es in Frankreich erneut zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen.

Wie ein AFP-Reporter berichtete, wurden am Samstag aus den Reihen der zunächst friedlich marschierenden Demonstranten in der Nähe des Rathauses Flaschen und Steine in Richtung der Polizisten geworfen. Die Polizei setzte Tränengas ein und wurde später durch Bereitschaftspolizisten verstärkt. Landesweit stiegen die Teilnehmerzahlen am achten Protestwochenende in Folge wieder an. Update: Pictures of Cars Scooters and trash cans are being set on fire in "Saint Germain" in Paris of the

