Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will einem "Spiegel"-Bericht zufolge zähen Verhandlungen über den Kohleausstieg beschleunigen und hat die Beteiligten für ein Treffen ins Kanzleramt eingeladen. Es solle am 15. Januar stattfinden. Die Einladung ging demnach an die Ministerpräsidenten der Braunkohleländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen, an die zuständigen Bundesminister und an die vier Vorsitzenden der Kohlekommission.

Die Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" sollte ursprünglich bis Ende November ein Enddatum für die klimaschädliche Braunkohleverstromung benennen und Alternativen für die Beschäftigten formulieren. Zuletzt hieß es, Anfang Februar solle ein Konzept vorliegen, wie und wann Deutschland aus der Kohleverstromung aussteigt. Betroffen sind vor allem die Lausitz in Brandenburg und das Rheinische Revier./tl/DP/he

AXC0004 2019-01-06/14:18