Das Börsenjahr 2018 fing gut an und endete in einem Desaster. Genau 18,26 Prozent hat der Deutsche Aktienindex in den letzten 12 Monaten verloren. Größer fiel das Jahresminus zuletzt lediglich im Jahr 2008 aus. Einzig Dauer-Pessimisten und Permabären, die seit Jahren den großen Crash herbeireden, haben es natürlich kommen...

Den vollständigen Artikel lesen ...