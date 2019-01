- "270T"-Motor dritter Generation mit patentierter GCCS-Verbrennungssteuerung, mit Bosch-200-Bar-Benzindirekteinspritzungs- und BorgWarner-Turboaufladungs-Technologie - Zwei integrierte Touchscreen-fähige 12,3-Zoll-Displays für Instrumente und Infotainment - 1.860-mm-Karosserie mit 2+2+3-Sitzanordnung und besonders großem Gepäckraum von bis zu 1.100 l - Elegante Karosserie im dynamischen "Delfin"-Design, mit LED-Matrix-Scheinwerfern und Panorama-Sonnendach - Intelligente Sprachinteraktion und -navigation, ermöglicht durch die Qiyun-KI-Mobilitätslösung



Sanya, China (ots/PRNewswire) - GAC Motor hat offiziell seinen Minivan "GM6" eingeführt - ein Auto, das dafür konzipiert wurde, das Reisen mit der Familie sicherer und bequemer zu machen. Das mit Spannung erwartete komplett neue Familienauto wurde am 02. Januar in Sanya (China) auf dem inländischen Markt eingeführt. Interessenten aus dem Ausland können GAC Motors neuestes Angebot auf der North American International Auto Show (NAIAS) 2019 in Detroit diesen Januar sehen.



"Der Minivan GM6, komplett ausgestattet mit einem Fünf-Sterne-Sicherheitspaket, vielseitigen Sitzanordnungen und einem KI-erweiterten Fahrsystem, ist eine unserer bislang sichersten, intelligentesten und geräumigsten Entwicklungen. Speziell für Familien konzipiert, wartet der GM6 mit einer Fülle von Merkmalen auf, die ihn für den perfekten Autoausflug moderner Familien prädestinieren", so Yu Jun, President von GAC Motor.



Sicher und intelligent



Der Minivan GM6 nutzt GAC Motors neueste Technologien und den "270T"-Motor für hohe, stabile Leistung:



- Maximales Drehmoment von 265 Nm bei 1.700 bis 4.000 U/min - Bosch 200-Bar-Benzindirekteinspritzungs-Technologie mit BorgWarner-Turboaufladung - GAC Motors patentiertes GCCS-Verbrennungssteuerungssystem - Deutlich geringere Vibrationen durch im Fahrzeug verbaute Isolationspunkte, darunter am Ölschlauch und Klimaanlagenrohr - für ein sanfteres, angenehmeres Fahrerlebnis



Bei Familienautos ist Sicherheit das A und O. Die Karosserie des Minivans GM6 wurde speziell unter Sicherheitsüberlegungen entwickelt. Das Auto erfüllt damit die "C-NCAP"-Fünf-Sterne-Standards für 2018 und überzeugt durch folgende robuste Konstruktionsmerkmale:



- Fahrgastzelle aus 95 Prozent hochfestem Stahl - 100-prozentiges SECC bei Kernteilen und -komponenten zur Verhinderung von Korrosion - Neuestes Bosch-ESP-9.3-Bremssteuerungssystem und elektrische Feststellbremse mit Auto-Hold-Funktion - "14-in-1"-Aktiv-Sicherheitssystem - Branchenführender Bremsweg von 35,65 m



Geprägt von Eleganz und Intelligenz: Das smarte, subtile Dekor und die weiche Textur des Interieurs des Minivans GM6 stehen für Familienharmonie und Wärme, während das Auto außen - mit LED-Matrix-Scheinwerfern und dem "Flying 3.0 Dynamic"-Grill - kraftvoll auftritt.



Als Familienauto, das für große Reisen und umfangreiche Nutzung konzipiert wurde, wartet der 1.860 mm breite und 1.730 mm hohe Minivan GM6 mit einer besonders geräumigen Fahrgastzelle auf - perfekt für tägliche Erledigungen oder lange Ausflüge. Egal, wohin Ihr nächstes Abenteuer Sie daher führen mag: Mit dem neuen GM6 sind Sie bestens gerüstet. Mit seiner vielseitigen dritten Sitzanordnung bietet der GM6 einen branchenführenden besonders großen Gepäckraum von bis zu 1.100 l - genug Platz für 14 Koffer einer Größe von 20 Zoll.



Auch bietet die ergonomische Sitzanordnung des Minivans GM6 dem Fahrer vorn mehr Sicht, während sich die Mitfahrer hinten auf Schlafmodus-fähigen Sitzen entspannen können - perfekt auf langen Strecken. Das hinzugekommene komplett neue "Injoy"-Benutzeroberflächen-Design mit 11 Upgrades und zwei integrierten horizontalen 12,3-Zoll-Screens machen den GM6 zu einem der intelligentesten und fahrerfreundlichsten Fahrzeuge im Sortiment des Unternehmens.



Ein konkurrenzfähiger Mitbewerber auf dem Minivan-Markt



2018 hat GAC Motor den ersten Minivan der Marke eingeführt - den "GM8". Zielgruppe für dieses Auto sind selbstbewusste Geschäftsleute mit Anspruch auf einen hohen Lebensstil. Der luxuriöse, komfortable und anspruchsvolle GM8, der als "mobiler Konferenzraum" bezeichnet wird und auf den Philippinen und in Myanmar schon auf dem Markt ist, wird von den dortigen Käufern gut angenommen.



GAC Motor hat in den letzten Jahren ein erstklassiges System für die Entwicklung und Produktion von Fahrzeugen aufgebaut. Die Einführung des Minivans GM6 hat GAC Motors Produktportfolio dabei weiter komplettiert. Es besteht nun nicht mehr nur aus den Star-SUVs, sondern auch aus diversifizierten Produkten wie Limousinen und Minivans.



Mit einem etablierten weltweit ausgerichteten Verkaufs- und Service-Netz in 16 Ländern der Regionen Nahost, Südostasien, Osteuropa, Afrika und Nordamerika plant GAC Motor zudem, auf ausländischen Märkten weitere neue Modelle einzuführen.



Informationen zu GAC Motor



Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor), gegründet 2008, ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group, die im Ranking der "Fortune Global 500"-Unternehmen auf Rang 202 geführt wird. Das Unternehmen entwickelt und produziert Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör von Premium-Qualität. Seit sechs aufeinanderfolgenden Jahren wird GAC Motor in der China Initial Quality Study(SM) (IQS) von J.D. Power Asien-Pazifik als Nummer eins aller chinesischen Marken geführt. Dies belegt die qualitätszentrische Strategie des Unternehmens - in seiner innovativen Forschung und Entwicklung, seiner Produktion, Lieferkette, seinem Verkauf und seinen Dienstleistungen.



