U19-Toptalente aus fünf Fußballnationen kämpften leidenschaftlich beim Hallenturnier im Sindelfinger Glaspalast MANUSKRIPT mit O-Tönen



Anmoderation:



Die Fußballjugend vom FC Liverpool ist erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Der beachtliche Sieg beim 29. Mercedes-Benz JuniorCup mit acht Teams aus fünf Fußball-Nationen hatte nicht nur mit Glück, sondern auch mit jeder Menge Können zu tun hatte. Die Engländer nehmen den granitfarbigen Pokal mit nach Hause - direkt bei der Premierenteilnahme. Die Jungs kamen, spielten und siegten. Immerhin in fünf von sieben Spielen. Für's Feiern bleibt kaum Zeit, weil schon kommenden Freitag (11.1.) das nächste Ligaspiel ansteht. Ein Festessen ist aber drin, versprach Trainer Barry Lewtas, der vom Jubel ganz heiser war:



O-Ton Barry Lewtas



(0:12)



Gratulation und Kompliment von Thomas Hitzlsperger. Der Schirmherr des Turniers war etwas überrascht vom FC Liverpool:



O-Ton Thomas Hitzlsperger



(0:22)



3:2 hieß es am Ende des Finals gegen Rapid Wien. Der Nachwuchs der deutschen Bundesliga-Vereine blieb leider auf der Strecke. Titelverteidiger Hertha BSC schied nach einer schwachen Leistung schon in der Zwischenrunde aus, am Ende blieb nur Platz 7. Schalke 04 hatte auch kein Glück mit Platz 5, der FC Bayern schaffte es wenigstens auf Platz 3. Und der VfB Stuttgart, bei dem Hitzlsperger für den Nachwuchs zuständig ist, enttäuschte mit Platz 6 leider auch:



O-Ton Thomas Hitzlsperger



(0:05)



Das erste Fußball-Highlight des Jahres fand wie immer im Sindelfinger Glasplast statt - vor insgesamt 10.000 Zuschauern, die die jungen Kicker an beiden Tagen des Turniers begeistert anfeuerten. Für manche Fans war es trotz der schon langen Turniergeschichte eine Premiere:



O-Töne Fans (Collage) (0:25)



In der Tat könnte hier im Glaspalast auch der ein oder andere künftige Nationalspieler gestanden haben, der in drei Jahren bei der nächsten Fußball-WM in Katar auf dem Rasen antritt. Der JuniorCup war schon immer die Bühne für die Stars von morgen. Turnierdirektor Michael Meinke von Mercedes-Benz:



O-Ton Michael Meinke



(0:12)



In Sindelfingen beim JuniorCup wurden zum Beispiel die Karrieren von Mesut Özil, Joshua Kimmich und Manuel Neuer gefördert. Fußballtrainerlegende Norbert Elgert, der am Rande des Turniers für seine Leistungen in die "Hall of Fame" aufgenommen worden war, kennt als Talententdecker die Gewinnerformel:



O-Ton Norbert Elgert



(0:14)



Abmoderation:



Premierensieg für das U19-Team des FC Liverpool beim diesjährigen Mercedes-Benz-JuniorCup. Nach dem Turnier ist vor dem Turnier: Mit den Planungen für das nächste Hallenspektakel wird bereits in den kommenden Tagen begonnen.



