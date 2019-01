Halle (ots) - Frankreich hat ein Problem mit der politischen Repräsentation. Bedingt wird es durch die Hyper-Zentralisierung des Landes, die den Graben zwischen ländlichen Regionen und Metropolen vergrößert und den Mangel an Chancen-Gleichheit offensichtlich macht. Die Abgeordneten wirken abgehoben, ihre Lebensrealität hat oft wenig mit jener der Bürger zu tun, die sie doch vertreten sollen. Emmanuel Macron war mit dem Versprechen einer politischen Erneuerung angetreten. In seiner Partei sind nicht nur reine Berufspolitiker, viele Neulinge nahmen auf den Abgeordnetensesseln Platz. Zu mehr sozialer Durchmischung hat das trotzdem kaum geführt. Frankreichs Krise ist eine grundsätzliche, deren Ursachen im System liegen.



