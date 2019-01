"Der neue Tag" zu CSU-Klausur:

"Doch mit den guten Vorsätzen ist es so eine Sache. Sie sind schnell vergessen. Mindestens eine Unsicherheit gibt es auch im Friedensvertrag zwischen CSU und CDU: Horst Seehofer. Der will Bundesinnenminister bleiben. Und könnte schnell wieder für heftige Diskussionen sorgen. Seehofer wird wie in den vergangenen Jahren kein Blatt vor den Mund nehmen, wenn ihm in der Union etwas nicht passt. Er gibt gerne den Provokateur. Der nächste Streit ist vorprogrammiert."/yyzz/DP/he

2019-01-07/05:35