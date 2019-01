"Nürnberger Zeitung" zu SPD/Scholz:

"Abgesehen davon, dass eine gute Nummer zwei nicht automatisch eine taugliche Nummer eins sein muss, hat Scholz noch einige Hindernisse aus dem Weg zu räumen, damit seine Selbsteinschätzung nicht immerzu mit der Realität kollidiert. Anfangen sollte Scholz damit in seiner eigenen Partei. Denn die SPD ist wie keine andere Partei so gut darin, ihre in der Öffentlichkeit beliebtesten Politiker zu beschädigen, vorzugsweise umso lustvoller, je näher ein Wahltermin rückt."/yyzz/DP/he

