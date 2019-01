"Neue Westfälische" zu Rezession geht um - Mehr Mut zur Zukunft:

"Ein Prophet musste man in den vergangenen Monaten nicht sein, um zu ahnen, dass es schwieriger wird mit der wirtschaftlichen Entwicklung in der Welt, Europa, Deutschland und den Bundesländern. Das Jahr 2019 wird ein Jahr der Herausforderung für Regierungen, allen voran für die Bundesregierung. Die nachlassende Konjunktur setzt bereits seit einiger Zeit nicht mehr zu übersehende Zeichen. Die Stimmung an den Börsen signalisiert fehlendes Vertrauen. Ein unberechenbarer US-Präsident trägt mit seinem Isolationsgerede von "Americafirst" und fragwürdigen Entscheidungen im Zusammenhang mit Nahost, dem Iran-Konflikt sowie zweifelhaften Kontakten zu Saudi-Arabien und Nordkorea dazu bei, dass dieses Vertrauen weiter schwindet."/yyzz/DP/he

AXC0021 2019-01-07/05:36