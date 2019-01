Ohne Angebote geht es nicht! Neben Produktqualität und Markenpräsenz vor Ort ist ein gutes Angebot Wegbereiter für den Verkaufserfolg. In erster Linie soll es korrekt und vollständig sein. Auch eine lange Wartezeit nimmt der Kunde nur ungern in Kauf - eine Herausforderung für Verpackungsmaschinenhersteller und Anbieter von Individualverpackungen. Denn sie fertigen Produkte, die häufig auf individuelle Kundenwünsche beziehungsweise -bedürfnisse zugeschnitten sind. Ein Großteil davon ist für den Exportmarkt bestimmt. Reines Verkaufsgeschick reicht langfristig nicht aus, um die komplexen Produkte dieser Branche weltweit zu vermarkten. Das technische Wissen über Produktvarianten und -spezifikationen muss zeit- und ortsunabhängig verfügbar sein. Die Lösung ist eine Software, die Vertrieb und Kunden gemeinsam durch den Spezifikationsprozess führt.In der Verpackungsindustrie sind Exportanteile von rund 75 Prozent keine Seltenheit. So auch bei Langguth: "Mehr als 50 Prozent unserer Produkte werden für den Export produziert. Und genau in diesen Fällen bekommen wir Probleme. Denn im Ausland setzen wir auf Handelsvertreter, die Zugriff auf unser Know-how haben müssen, aber oft nicht über das technische Verständnis verfügen", berichtet Geschäftsführer Klaus Pekruhl. Auch darüber hinaus beschäftigt das Thema Wissenstransfer den Anbieter von kundenindividuellen Lösungen für Etikettierungssysteme: "Wenn jemand 50 Jahre bei Langguth gearbeitet hat, ist ein enormes Wissen vorhanden. Verlässt so ein Mitarbeiter das Unternehmen, geht natürlich viel Know-how verloren." Angesichts dieser Umstände und im Zuge weiterer Wachstumspläne des Sondermaschinenbauers wuchs der Wunsch nach einer Strukturierung der Prozesse.Ähnliche Beweggründe führten auch bei Aweta zu dem Schluss, dass eine Struktur zur Vereinfachung der Vertriebsprozesse geschaffen werden muss. Bei dem niederländischen Unternehmen werden Maschinen zum Sortieren und Verpacken von Obst und Gemüse entwickelt, gefertigt und vertrieben. "Wir bieten vollständige Verarbeitungslinien mit Komponenten wie Wiegesystemen, Qualitätssicherungssystemen sowie Verpackungs- und Palettierungsmaschinen an. Das Ziel sind stark integrierte Systeme, mit denen wir das gesamte Tracking und Tracing steuern können." Auch hier bilden Umfang und Komplexität des Produktportfolios ...

Den vollständigen Artikel lesen ...