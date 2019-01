Im Sommer verkündet Investor Frank Thelen: Ich mache mich auf den Weg und kreiere einen deutschen Technologie-Weltmarktführer. Masterplan oder Selbstüberschätzung? Ein halbes Jahr unterwegs mit einem Missionar.

AufbruchAm Tag, an dem er der Welt mitteilen will, dass er sie auf den Kopf stellen werde, steht Frank Thelen in einem viel zu stickigen Raum im zweiten Stock eines Hamburger Kontorhauses und tritt unruhig von einem Bein aufs andere. Es ist Ende August, heute präsentiert der Hamburger Murmann-Verlag Thelens Autobiografie. Doch Thelen, graue Jeans, schwarzes Poloshirt, will mit den versammelten Journalisten eigentlich nicht über sein Leben reden, sondern über die Zukunft. Er hat es eilig, denn: "Die nächsten zehn Jahre werden die größte Herausforderung der menschlichen Geschichte." Die beiden Weltkriege? "Kindergeburtstag im Vergleich zu dem, was kommt."

Deutschland, so Thelens Krisendiagnose, habe den Anschluss verpasst. Siemens, Bosch, Porsche - alles Vergangenheit. Bei neuen, die Zukunft bestimmenden Technologien, bei Onlinehandel (Amazon), Software (Microsoft), Suchmaschinen (Google), sozialen Medien (Facebook, Twitter) und E-Mobilität (Tesla), liegen andere vorne. Schlimmer noch: Die Deutschen sähen das Problem noch nicht mal so richtig, machten sich stattdessen über zentrale Erfindungen, wie etwa Flugtaxis, lustig. "Ich bin wirklich sauer!", schimpft er.

Immerhin, glaubt Thelen, eine Hoffnung gebe es noch: Frank Thelen. Denn: Die Marktführerschaften für künstliche Intelligenz, neue Energien, Quantencomputer seien noch nicht vergeben. Er will eine neue, deutsche Technologieplattform suchen und finden, sie zu einem Weltmarktführer aufbauen, zu einem Megakonzern mit einer Marktkapitalisierung von 100 Milliarden Euro und mehr: "Das sind meine nächsten zehn Jahre." Ums Geldverdienen gehe es ihm dabei nicht. "Ich habe so viel Geld, es ist mir scheißegal." Er will jetzt die Politiker in Berlin überzeugen: "Das ist eine schwierige Mission, auf die ich mich da begebe."

Abgang Thelen.

Und Verwirrung unter den Journalisten. Was war das gerade? Und wer war das? Ein Gründer, ein Investor, ein Politiker, ein Großmäzen wie Bill Gates?

Frank Thelen zögert nicht lange, sich mit Persönlichkeiten von Reichtum und Rang, mit Visionären und Philanthropen in eine Reihe zu stellen. Und viele Deutsche würden es wohl auch nicht tun. Seit er 2014 in der Fernsehshow "Höhle der Löwen" einen Posten in der Jury übernahm, ist Frank Thelen der Popstar der deutschen Start-up-Welt. Seine Autobiografie steht auf den Bestsellerlisten, Thelen fungiert als Werbefigur für eine Krankenkasse. Er sitzt mit dem Wirtschaftsminister in der Talkshow "hart aber fair" beisammen und sagt hinterher: "Ich hoffe, Herr Altmaier hat aus unserem Gespräch neue Erkenntnisse mitgenommen." Es ist nicht als Scherz gemeint.

Anders als sein ebenfalls prominenter Co-Juror Carsten Maschmeyer kann Thelen für sich in Anspruch nehmen, tatsächlich einige Erfolgsgeschichten der digitalen Wirtschaft entwickelt zu haben. Ebenso zweifellos hat er dabei viele Millionen verdient. Nur zusammen rechtfertigt das, seine Visionen in einem frühen Stadium zu begutachten. Sie nicht einfach zu ignorieren, bis sich womöglich vorzeigbare Erfolge einstellen.

Wenn Frank Thelen sagt, dass ihm der Rummel um seine Person gar nicht so recht sei, weil der ihn verzeichne, dann stimmt das nicht ganz. Wer ihn ein paar Monate begleitet, lernt einen Mann kennen, der die Selfies, die Talkshows, die große Bühne genießt. Dabei sei die Autobiografie kein Selbstzweck, beteuert Thelen, eher ein Vehikel: Er gebe Privates von sich preis, um seine Vision unters Volk zu bekommen. Bis zur Veröffentlichung war das private Ich für ihn eher eine Tabuzone. Jetzt steht es ausführlich im Scheinwerferlicht.

Frank Thelen veröffentlicht in dem Buch Kinderfotos, er schreibt übers Skateboardfahren und darüber, wie er seine Frau Nathalie kennengelernt hat. Er berichtet über seine erste Pleite mit einer IT-Firma, dass ihn damals eine Million Euro Schulden belastete, warum er trotzdem neue Firmen gründete, wie er Millionen durch den Verkauf der Fotoplattform ip.labs an den japanischen Konzern Fujifilm verdiente und sich seitdem mit seiner Beteiligungsfirma Freigeist als Frühförderer von Start-ups betätigt, etwa Wunderlist (verkauft an Microsoft) oder MyTaxi (verkauft an Daimler).

Eine schöne Geschichte ist das. Was von seiner neuesten Idee zu halten ist, lässt sich schwieriger sagen. Ist seine Mission ein unfreiwilliger Nachweis dafür, dass er überschnappt? Dass es bei den Zukunftstechnologien den Anschluss verliert, haben schon andere Deutschland vorgehalten. Warum soll ausgerechnet Frank Thelen daran etwas ändern können? Was passiert, wenn der Held seines Universums auf die Wirklichkeit trifft, auf deutsche Ministerialbeamte und internationale Marktakteure? Auf eine Welt, in der keiner nach einem Selfie mit ihm fragt? Und er mit seinem vielen Geld nur einer unter vielen ist?

Zurück nach Hamburg, wo Thelen nach seinem Auftritt in einem Nebenraum seine Bücher signiert, Fragen will er nebenher beantworten. Wie ist er auf die Idee gekommen, Deutschland zu retten? Beim Verfassen der Autobiografie. Er habe sich klargemacht, was in den nächsten zehn Jahren passieren werde. Seine Reaktion: "Holy moly, jetzt wird's ernst. Stop everything else."

Was versteht er unter einer Plattform? Ein Produkt, für das Nutzer immer mehr Daten preisgeben, sodass immer mehr Partner auf das Produkt angewiesen seien. "Irgendwas, was in einer positiven Spirale einen Bereich so stark unter Kontrolle hat", dass alle Wettbewerber ausgeschlossen seien: "Eine echte Plattform ist mindestens 100 Milliarden wert." Und glaubt er wirklich, dass er so etwas in Deutschland findet? "Keine Ahnung." Dann schiebt er trotzig ...

