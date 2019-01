Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SIEMENS - In Frankreich mehren sich die Anzeichen, dass die EU-Kommission die Fusion der Zughersteller Siemens und Alstom aus Wettbewerbsgründen unterbinden könnte. Brüssel will bis spätestens 18. Februar entscheiden, ob der Zusammenschluss grünes Licht erhält oder nicht. Spekulationen über eine Zurückweisung haben sich verstärkt, nachdem beide Unternehmen Mitte Dezember nur geringe Zugeständnisse vorgeschlagen hatten. (FAZ S. 22)

UBS - Europäer können sich nur selten an der Wall Street behaupten. Doch Christian Meissner hat es geschafft: Der Österreicher, gebürtig aus Wien, ist bei der Bank of America bis zum Chef der Investmentbank aufgestiegen. Jetzt könnte der 49-Jährige vom New Yorker Hudson River an die Züricher Limmat wechseln: Meissner wird als Nachfolger von UBS-Chef Sergio Ermotti gehandelt. In Finanzkreisen ist von ersten, informellen Gesprächen die Rede. Meissner könnte zunächst in die Konzernleitung der größten Schweizer Bank einziehen und nach einer gewissen Einarbeitungszeit Ermottis Nachfolge antreten. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Meissner und die Bank wollten sich zu dem Thema nicht äußern. (Handelsblatt S. 46)

BIONTECH - Die Mainzer Biotechfirma Biontech setzt ihren ambitionierten Wachstumskurs fort und weckt mit ihren Forschungsprogrammen zusehends Interesse bei Akteuren aus der Pharmabranche. So will sich nun auch der französische Pharmariese Sanofi im Rahmen einer erweiterten Forschungsallianz mit 80 Millionen Euro an dem Spezialisten für RNA-basierte Wirkstoffe beteiligen. Gleichzeitig rüstet sich Biontech personell und strukturell für weitere Partnerschaften und auch einen möglichen Börsengang. Dazu soll zum einen die Gesellschaftsform von einer deutschen AG in eine europäische Aktiengesellschaft (SE) umgewandelt werden. Ziel dieser Umwandlung sei es, "die Bandbreite unserer strategischen Optionen bei künftigen Partnerschaften und der Kapitalbeschaffung zu erweitern", sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Helmut Jeggle. (Handelsblatt S. 23)

VATTENFALL - Schwedens Energiekonzern Vattenfall beschleunigt die Wende ins Grüne und setzt auf Windstrom, Batterien und CO2-freien Wasserstoff. Bis 2015 soll der heutige Anteil erneuerbarer Energien vervierfacht werden. (FAZ S. 22)

January 07, 2019

