Goldman Sachs unterzeichnet Fünfjahresvertrag und wird zukünftiger Platinum-Partner DGAP-News: FinTech Group AG / Schlagwort(e): Kooperation/Produkteinführung FinTech Group und Goldman Sachs vertiefen ihre Partnerschaft bei Exchange Traded Products (ETP) - Goldman Sachs unterzeichnet Fünfjahresvertrag und wird zukünftiger Platinum-Partner 07.01.2019 / 06:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News / Frankfurt am Main, 7. Januar 2019 FinTech Group und Goldman Sachs vertiefen ihre Partnerschaft bei Exchange Traded Products (ETP) - Goldman Sachs unterzeichnet Fünfjahresvertrag und wird zukünftiger Platinum-Partner Goldman Sachs übernimmt die ETP Platinum-Partnerschaft beim Online Broker flatex ab dem 1.10.2019 für fünf Jahre FinTech Group und Goldman Sachs starten gemeinsam europäische Expansion "flatex goes Europe" in den Niederlanden bereits im ersten Quartal 2019 flatex-Kunden handeln Goldman Sachs-Produkte ab dem 1.10.2019 zum Nulltarif Frankfurt am Main - Die FinTech Group AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) und Goldman Sachs (WKN: 920332, ISIN: US38141G1040, Ticker: GS) intensivieren ihre sehr erfolgreiche Partnerschaft. Goldman Sachs, bereits jetzt schon einer von drei ETP Preferred Premium-Produktpartnern im Gold-Segment des Online Brokers flatex, unterzeichnete einen Fünfjahres-vertrag und übernimmt zum 1. Oktober 2019 die Platinum-Partnerschaft im ETP-Geschäft. flatex-Kunden in Deutschland und Österreich profitieren damit zukünftig von einem der größten und innovativsten Angebote an Zertifikaten und Optionsscheinen im Markt zum Nulltarif. Gemeinsam mit Goldman Sachs wird flatex die europäische Expansion im 1. Quartal 2019 starten. Dementsprechend werden auch zukünftig flatex-Kunden in den Niederlanden von der Partnerschaft profitieren können. Der Online Broker flatex bietet seinen Kunden seit dem 1. September des vergangenen Jahres Deutschlands und Österreichs größte Auswahl an Hebelprodukten in einer einzigartigen Produktarchitektur zu vergünstigten Konditionen an. Sieben Premium-Partner offerieren in den drei Produktkategorien Platin, Gold und Silber den Handel zum Null-Tarif sowie für Festpreise von EUR 1,90 oder EUR 3,90 je nach Premium-Partner. flatex hat damit die Marktführerschaft im Handel mit Anlagezertifikaten und Hebelprodukten (ETP) weiter ausgebaut und wird diese Erfolgsgeschichte jetzt auch in das europäische Ausland exportieren. Gemeinsam mit Goldman Sachs wird flatex bereits im ersten Quartal die europäische Expansionsstrategie "flatex goes Europe" in den Niederlanden ausrollen. "Wir freuen uns, mit Goldman Sachs unsere Produktpalette nochmals aufwerten zu können und unseren Kunden, den idealen Partner im Markt für Optionsscheine und Zertifikate als langfristigen Platinum-Partner anbieten zu können", begrüßte Frank Niehage, CEO der FinTech Group AG, den zukünftigen Premium-Partner. "Die erweiterte Partnerschaft beim Online Broker flatex und die gemeinsame Expansion in weitere europäische Märkte, geben uns die Möglichkeit unser umfangreiches Produktangebot einer noch größeren Kundengruppe sehr kostengünstig zugänglich zu machen und damit gleichzeitig unsere Marktposition im ETP-Geschäft in Deutschland, Österreich und anderen europäischen Märkten weiter zu stärken," ergänzte Michael Schmitz, Managing Director, co-head Securities Division Deutschland und Österreich bei Goldman Sachs. Kontakt: Jörg Peters IR & Presse FinTech Group AG Rotfeder-Ring 7 D-60327 Frankfurt/Main Tel. +49 (0) 69 450001 1701 joerg.peters@fintechgroup.com Über die FinTech Group AG Die FinTech Group AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) betreibt mit flatex eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas. Fortschrittliche, eigenentwickelte Top-Technologie eröffnet den mehr als 280.000 B2C-Kunden kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von mehr als 12 Millionen papierlos ausgeführten Kundentransaktionen pro Jahr. Die Standardplattform für die Privat- und Spezialbanken mit dem selbstentwickelten Kernbanksystem (FTG:CBS), das zu den modernsten und modularsten Systemen am Markt gehört, verhilft den zahlreichen B2B-Kunden inklusive staatlicher Infrastruktur ebenso wie etablierten Finanzdienstleistern und disruptiven Geschäftsideen als White-Label-Banking zum schnellen Erfolg. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, von Niedrigzinsen und Digitalisierung ist die FinTech Group damit ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden. 