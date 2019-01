Zur Rose-Gruppe: Übernahme von medpex erfolgreich abgeschlossen EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen Zur Rose-Gruppe: Übernahme von medpex erfolgreich abgeschlossen 07.01.2019 / 07:00 Medienmitteilung Zur Rose-Gruppe: Übernahme von medpex erfolgreich abgeschlossen Die Zur Rose-Gruppe hat die Übernahme der Versandaktivitäten von Deutschlands drittgrösster Versandapotheke medpex erfolgreich vollzogen. Im Rahmen dieser Transaktion erwarb die Gruppe die Comventure GmbH in Forst (Deutschland), die Visionrunner GmbH in Mannheim (Deutschland), die medpex wholesale GmbH in Ludwigshafen (Deutschland) sowie die Apotheke esando B.V. in Venlo (Niederlande). Mit diesem Schritt baut die Zur Rose-Gruppe ihre führende Marktposition in Deutschland deutlich aus. Kontakt für Analysten und Investoren Marcel Ziwica, Chief Financial Officer E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49 Kontakt für Medien Pascale Ineichen, Mediensprecherin E-Mail: media@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 18 Agenda 23. Januar 2019 Umsatz 2018 21. März 2019 Jahresergebnis 2018 17. April 2019 Q1/2019 Trading Update 23. Mai 2019 Ordentliche Generalversammlung 21. August 2019 Halbjahresergebnis 2019 23. Oktober 2019 Q3/2019 Trading Update Zur Rose-Gruppe Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste Versandapotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet sie eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung und leistet damit einen Beitrag zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement, um die Therapiesicherheit zu erhöhen. Das Schaffen von Mehrwerten und eine ausgeprägte Patientenorientierung machen die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie. Die Zur Rose-Gruppe ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Das Unternehmen beschäftigt an verschiedenen Standorten über 1000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 983 Millionen Franken. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Die im Juli 2018 begebene Unternehmensanleihe über 115 Millionen Franken ist ebenfalls an der SIX Swiss Exchange gelistet (Valor 42146044, ISIN CH0421460442, Ticker ZRO18). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com. Ende der Medienmitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Zur Rose Group AG Walzmühlestrasse 60 8500 Frauenfeld Schweiz Telefon: +41 52 724 08 14 Internet: www.zurrosegroup.com ISIN: CH0042615283 Börsen: SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 762077 07.01.2019 ISIN CH0042615283 AXC0039 2019-01-07/07:00