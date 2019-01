The following instruments on XETRA do have their first trading day 07.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000HLB3W13 LB.HESS.THR.CARRARA01C/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3W21 LB.HESS.THR.CARRARA01D/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3W62 LB.HESS.THR.CARRARA01H/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3W70 LB.HESS.THR.CARRARA01I/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB125N3 LBBW MTN.HYP.19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1933001031 EIB EUR.INV.BK 19-22 FLR BD00 BON GBP N

CA XFRA XS1933815455 ABN AMRO BK 19-34 MTN BD00 BON EUR N

CA 1OD XFRA CA45075E1043 IA FINANCIAL CORP. EQ00 EQU EUR N

CA D9M1 XFRA CA6658043089 NORTHERN SUPERIOR RES EQ00 EQU EUR N

CA 0M11 XFRA CA8428131079 SOUTHERN ENERGY CORP. EQ01 EQU EUR N

CA VZAB XFRA CA9190672076 VALDOR TECH. INTL EQ01 EQU EUR N

CA NOBC XFRA SE0012040459 STRAX AB SK -,03125 EQ01 EQU EUR N

CA 12DA XFRA US24703L2025 DELL TECHS INC. C DL-,01 EQ01 EQU EUR Y

CA A531 XFRA VGG069731120 AURA MINERALS INC. O.N. EQ01 EQU EUR N