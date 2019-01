The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A1R07R1 K.F.W.ANL.V.13/2019 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL8537 NORDLB IS. 12/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0R54 LB.HESS.THR.GMF 10/12 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0UN6 LB.HESS.THR.CARRARA01C/13 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4HR6 LB.HESS.THR.CARRARA04C/13 BD00 BON EUR N

CA GZFD XFRA FR0011531722 ENGIE 13/UND.FLR BD01 BON GBP N

CA XFRA US865622BG88 SUMIT.MITSUI 2019 BD01 BON USD N

CA 2TI9 XFRA US89153VAK52 TOTAL CAP.INTL 14/19 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000LB1DQ14 LBBW DL-STUFENZINS 17/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0969636371 HSBC HLDGS 13/24 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1002977103 BANK AMERI. 13/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1706939904 GRAND CITY PROP.17/32 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0720507978 INTL FIN. CORP. 12/19 BD03 BON TRY N

CA XFRA FR0013344033 SAFRAN 18/23 ZO CV EQ00 EQU EUR N