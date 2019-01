FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.01.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

VZAA XFRA CA9190671086 VALDOR TECH. INTL

D9M XFRA CA6658041000 NORTHERN SUPERIOR RES

XFRA CA8533763097 STANDARD EXPLORATION LTD

A53 XFRA VGG069731047 AURA MINERALS INC. O.N.

VMR1 XFRA DE000A1RFHN7 VALUE MGMT+RESH INH.O.N.

44T XFRA GRS496003005 TERNA ENERGY SAEO 0,30

XFRA SE0008008254 STRAX AB SK -,0625