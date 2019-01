FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.01.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 08.01.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.01.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SP2 XFRA US82481R1068 SHIRE PLC ADR/3 LS-,05

RT6 XFRA US76973Q1058 ROADRUN.TRANSP.SYS DL-,01

S7E XFRA JE00B2QKY057 SHIRE PLC LS-,05

K4I XFRA KYG3002T1013 ELIFE HLDGS LTD HD-,01