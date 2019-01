1&1 Drillisch Aktiengesellschaft: 1&1 Drillisch erwartet gutachterliche Entscheidung DGAP-News: 1&1 Drillisch Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges 1&1 Drillisch Aktiengesellschaft: 1&1 Drillisch erwartet gutachterliche Entscheidung 07.01.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1&1 Drillisch erwartet gutachterliche Entscheidung Maintal, 07. Januar 2019 - Die 1&1 Drillisch AG (ISIN DE 0005545503) hat im Zuge ihrer Berichterstattung zum 3. Quartal 2018 am 13. November 2018 darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft von einem zeitnahen Abschluss einer seit einigen Monaten laufenden Preisanpassungsrunde mit einem Vorleistungsanbieter ausgeht. Inzwischen geht 1&1 Drillisch von einer rückwirkenden gutachterlichen Entscheidung hinsichtlich der vorgenannten Preisanpassung aus. Abhängig vom Zeitpunkt dieser gutachterlichen Entscheidung würden die seitens 1&1 Drillisch erwarteten positiven Ergebnisbeiträge noch im Geschäftsjahr 2018 bzw. erst im Geschäftsjahr 2019 verbucht werden. Maintal, 07. Januar 2019 1&1 Drillisch AG Der Vorstand Disclaimer: Diese Meldung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der 1&1 Drillisch AG beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unserer Gesellschaft, wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Kontakt: Oliver Keil Head of Investor Relations Mail: ir@1und1-drillisch.de 07.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: 1&1 Drillisch Aktiengesellschaft Wilhelm-Röntgen-Straße 1-5 63477 Maintal Deutschland Telefon: +49 (0) 6181 - 412 218 Fax: +49 (0) 6181 - 412 183 E-Mail: ir@1und1-drillisch.de Internet: www.1und1-drillisch.de ISIN: DE0005545503 WKN: 554550 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 763629 07.01.2019 ISIN DE0005545503 AXC0045 2019-01-07/07:30