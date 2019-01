Der kanadische Energiekonzern Emera Inc. (ISIN: CA2908761018, TSE: EMA) zahlt am 15. Februar 2019 eine Quartalsdividende von 0,5875 CAD (Record date: 1. Februar 2019). Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,35 CAD ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 42,94 CAD (Stand: 4. Januar 2019) bei 5,47 Prozent. Emera hat seinen Firmensitz in Halifax, im kanadischen Bezirk Neuschottland. Zum ...

