Wie der Vermögensverwalter DJE Kapital mitteilt, wird der Aktienfonds DJE - Buyback & Dividend zum in den Flaggschifffonds DJE Dividende & Substanz übergehen. Zudem sollen die Verantwortlichkeiten in weiteren DJE-Fonds neu ausgerichtet werden.Zum 1. März 2019 geht der rund 13 Millionen Euro umfassende DJE - Buyback & Dividend (ISIN: LU1681425010) steuerneutral in den beliebten DJE - Dividende & Substanz (ISIN: LU0159550150) über. Der über eine Milliarde schwere Flaggschifffonds setzt international und indexunabhängig vorrangig auf dividenden- und substanzstarke Aktien. Damit fügt sich die Anlagestrategie des Buyback & Dividend optimal in den von Dr. Jan Erhard gemanagten Dividende & Substanz ein. Denn neben regulären Dividenden werden nach Angaben der Gesellschaft auch im Dividende & Substanz Buybacks immer mehr berücksichtigt.

