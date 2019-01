Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 700 Euro belassen. Er habe seinen Bewertungshorizont für die Aktie des in den Niederlanden ansässigen Zahlungsabwicklers weiter in die Zukunft verschoben, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein Kursziel beziehe sich nun auf den Zeitraum bis Dezember 2019. Seine Schätzungen habe er beibehalten./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2019 / 14:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2019 / 17:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0012969182