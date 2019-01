Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Post von 40 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Wegen der aktuellen Bedingungen am Logistikmarkt habe er seine Schätzungen für 2019 und die Jahre danach gesenkt, schrieb Analyst Mark McVicar in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem niedrigeren Wachstum und hält das weitere Potenzial für eher abwärts gerichtet./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2019 / 18:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2019 / 05:00 / GMT

