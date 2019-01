Die Aussagen von Fed-Chef Powell sorgten am Freitag für eine massive Rally: der Dax stieg so stark wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr, auch die US-Indizes alle mit Anstiegen über +3%. Powell hat mit seinen Aussagen einen schweren Belastungsfaktor - die Sorge vor einer Fed-Politik, die ungeachtet der wirtschaftlichen Entwicklung an ihrem Kurs festhalten würde - für die Aktienmärkte entfernt. Die so begonnene Erleichterungs-Rally ...

Den vollständigen Artikel lesen ...