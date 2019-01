Die US-Bank JPMorgan hat BMW von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel auf 75 Euro belassen. Die jüngsten Qualitätsprobleme hätten die Margen im Autogeschäft wohl unter 8 bis 10 Prozent gedrückt und es bleibe abzuwarten, ob der Konzern Margen in dieser Höhe wieder erreichen könne, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt dürfte die Stimmung im europäischen Autosektor im ersten Halbjahr gedämpft bleiben./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2019 / 18:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-01-07/08:12

ISIN: DE0005190003