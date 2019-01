Auf Talfahrt befindet sich weiterhin die Aktie von Hugo Boss, die in den letzten Tagen wiederum eine kleine Konsolidierung eingelegt hat. Dennoch gehen wir in Kürze von der Fortsetzung der Tendenz nach unten und damit von neuen Tiefs aus. Schon zuletzt hatte die Aktie den tiefsten Stand seit November 2016 erreicht. Mit dem Unterschreiten des Tiefs aus dem Jahr 2016 bei 46 Euro könnte sich sogar Korrekturpotenzial bis in die Region um 39 Euro eröffnen. Ein Abwärtstrend lässt sich aktuell zwischen 49 und 59 Euro beschreiben.

Abwärtstrend

Sollte der Titel hingegen aus dem dargestellten Abwärtstrend nach oben ausbrechen, wäre das aktuell sehr negative Szenario zunächst wieder hinfällig. Negativ äußerten sich vor kurzem allerdings beispielsweise auch die Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs. Die Neuaufstellung des Modekonzerns aus Metzingen sei noch nicht abgeschlossen, urteilte der dort zuständige ...

