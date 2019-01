Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler von 76 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei den Margen im Lkw-Geschäft wie auch für Mercedes-Benz dürfte der Konzern in diesem Jahr weiter vorankommen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Für Anleger sei dies 2019 eine vielversprechende Aussicht. Insgesamt dürfte die Stimmung im europäischen Aurosektor im ersten Halbjahr aber gedämpft bleiben./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2019 / 18:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-01-07/08:39

ISIN: DE0007100000