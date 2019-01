Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat das Kursziel für Deutsche Bank von 8 auf 7 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Erträge des Frankfurter Finanzhauses seien seit 2014 um 5 Milliarden Euro gesunken, der Kapitalbedarf bleibe hoch und die Profitabilität gering, schrieb Analyst Andrew Stimpson in einer am Montag vorliegenden Studie. Inmitten der Umstrukturierungen sei 2019 bei der Ertragssituation noch nicht mit Besserung zu rechnen./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2019 / 00:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-01-07/08:56

ISIN: DE0005140008