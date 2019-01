Wien (www.anleihencheck.de) - Der Budgetstreit zwischen der Kommission und der italienischen Regierung dürfte die Entwicklung am Euro-Staatsanleihemarkt im ersten Quartal bestimmen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Analysten würden mit einem Kompromiss im Laufe des zweiten Quartals nach den Europawahlen rechnen. Die italienische Risikoprämie (10J vs. DE) dürfte ab diesem Zeitpunkt in einen Abwärtstrend einschwenken, der sie zum Jahresende wieder auf ihr langfristig faires Niveau führe. Für die übrigen Länder würden die Analysten weitgehend stabile Risikoprämien sehen, auch wenn es der politischen Nachrichtenlage folgend immer wieder zu Volatilitätsspitzen kommen könne. Immerhin würden mehrere dämpfende Faktoren einen dauerhaften Ausbruch nach oben verhindern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...