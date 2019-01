Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie von Carl Zeiss Meditec (ISIN DE0005313704/ WKN 531370) eine Aktienanleihe Classic 8,5% 2019/12 (ISIN DE000DDQ2BB4/ WKN DDQ2BB) mit dem Basiswert Carl Zeiss Meditec vor.Die Carl Zeiss Meditec AG sei ein Medizintechnik-Unternehmen, dessen Geschäftstätigkeit sich auf die beiden strategischen Geschäftseinheiten Ophthalmic Devices und Microsurgery fokussiere. Das Portfolio der Geschäftseinheit Ophthalmic Devices umfasse Produkte und Lösungen zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten wie Fehlsichtigkeit, grauer Star oder Netzhauterkrankungen. In der Geschäftseinheit Microsurgery biete das Unternehmen Visualisierungslösungen für minimal-invasive chirurgische Behandlungen wie z.B. moderne Operationsmikroskope, die in der Neurochirurgie eingesetzt würden. Weitere Einsatzgebiete seien die Hals-Nasen-Ohren- (HNO-), die plastische oder die Dentalchirurgie. Im Zeitalter der Digitalisierung könnten Operationsmikroskope dank innovativer Zusatzfunktionen den Arzt während eines Eingriffs unterstützen, indem dieser z.B. diagnostische Daten, die für die Behandlung wichtig seien, direkt im Okular oder auf einem Bildschirm erhalte. ...

