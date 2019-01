Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat das Kursziel für UBS von 20 auf 17 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Schweizer Banken hätten ihr Investmentbanking verschlankt, die Erträge verbessert und investierten ihr Kapital nun verstärkt in die Vermögensverwaltung oder aber Rückflüsse an die Aktionäre, schrieb Analyst Andrew Stimpson in einer am Montag vorliegenden Studie. Er passte einmal mehr seine Schätzungen für die UBS und die Credit Suisse nach unten an, hält die Papiere vor diesem Hintergrund aber für unterbewertet./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2019 / 00:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-01-07/09:11

ISIN: CH0244767585