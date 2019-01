Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Scout24 von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 44 auf 37 Euro gesenkt. Peer-To-Peer-Angebote im Immobilienbereich und die drohende Einführung des "Bestellerprinzips" auch beim Immobilienkauf seien eine Gefahr für die entsprechenden Aktivitäten des Portalbetreibers, schrieb Analyst Vivek Ghiya in einer am Montag vorliegenden Studie. Der daraus resultierende Druck sei im Aktienkurs nicht eingepreist./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2019 / 00:05 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE000A12DM80

AXC0061 2019-01-07/09:14