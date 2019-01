Der DAX verzeichnete am Freitag Zugewinne von über 3,3 Prozent. Das ist der größte Tagesgewinn seit eineinhalb Jahren. Damit fuhr der Leitindex in der verkürzten ersten Handelswoche des Jahres Gewinne von zwei Prozent ein. Marktidee: Platin. Platin hatte im Jahr 2008 ein Allzeithoch bei 2.299 US-Dolllar markiert und war anschließend innerhalb weniger Monate deutlich eingebrochen. Daraufhin folgte eine bis zum Jahr 2011 andauernde zyklische Rallye. Seither befindet sich das Edelmetall in einem langfristigen Bärenmarkt. Vergangenen Freitag folgte nun ein dynamischer Anstieg.