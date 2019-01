von Petra Maier, Euro am SonntagDie Beteiligungsgesellschaft Cevian ist erst einmal zufrieden. Die Schweden, seit 2015 am Schweizer Industriekonzern ABB beteiligt, fordern seit Langem die Abspaltung der wenig rentablen Stromnetzsparte. Das Management hielt lange Zeit dagegen, jetzt wird doch an die japanische Firma ...

Den vollständigen Artikel lesen ...