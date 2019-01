Am Freitag beendete MEDIGENE als bester SDAX-Wert den Handel mit einem satten Plus von 19,35 %. Auslöser für das Kursfeuerwerk bei dem Biotech-Wert war die Bekanntgabe der exklusiven Forschungskooperation mit dem Münchner Helmholtz Zentrum. Konkret geht es dabei um die Entwicklung eines sogenannten chimären Rezeptors, für den MEDIGENE eine exklusive Lizenz erhält. Dieser Rezeptor soll zusammen mit modifizierten T-Zellen von MEDIGENE zur Tumorbehandlung eingesetzt werden. Die Baader-Bank hat daraufhin ein Kursziel von 17 € ausgerufen. Setzt sich der Höhenflug fort, könnte der seit Februar 2018 bestehende Abwärtstrend gebrochen werden. Der Biotech-Wert bleibt aber ein heißer Reifen, der vor allem von der Hoffnung lebt (geschätztes Eps für 2019: - 0,93 €). Wer hier auf eine Trendwende spekulieren will, kann unterhalb von 10 € eine erste Position aufbauen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info