Das technisch Besondere an der chinesischen BYTON ist die sogenannte Gestensteuerung. Das ist ein typisches Thema für Spekulationen und vielleicht erinnern Sie sich noch an den Börsenstart von TESLA vor sechs oder sieben Jahren. Damals bei Kursen um 20 bis 30 $ und in der Spitze 400 $. Wer mitspielen will, kann es probieren, wir erwähnen es lediglich. Jedenfalls: Auch in diesem Jahr wird es eine ganze Menge ähnliche Superstories im Kleinformat geben, die man nicht ignorieren kann. Dabeisein ist immerhin erwägenswert, aber mit begrenzten Beträgen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info