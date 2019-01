Die Aktie von Fresenius ist enorm stark in das neue Jahr gestartet. Am Freitag gelang sogar ein Kursplus von mehr als sieben Prozent. Im Wochenvergleich ist Fresenius der sechstbeste Wert im DAX hinter Bayer, der Deutschen Bank, E.on, RWE und Covestro. Und auch in die neue Woche startet Fresenius freundlich. Das Papier gewinnt am Montagmorgen gut 1,5 Prozent. Die Aktie von Fresenius war im vergangenen Jahr deutlich unter Druck gekommen, nachdem das Unternehmen zweimal innerhalb kürzester Zeit seine Prognose nach unten korrigieren musste. Am 7. Dezember wurde das vorläufige Tief mit einem Kurs von 38,28 Euro markiert. Derzeit notiert Fresenius wieder bei 44,88 Euro und damit knapp unter der nächsten psychologisch wichtigen Marke von 45,00 Euro. Hier verläuft auch der kurzfristige Abwärtstrend. Ein Sprung darüber würde für die Aktie ein positives Signal bedeuten.

