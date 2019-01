Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) hat sein Team in Europa durch die Ernennung von Alfred Barth zum Senior Claims Adjuster in Deutschland erweitert.

"Alfred Barth bringt ausgedehnte Erfahrung im Schadenmanagement, in der Leitung von Co-Versicherungsmärkten bei internationaler Schadenabwicklung sowie bei hochvolumigen oder hochkomplexen Schadenfällen mit. Aber vor allem teilt er unser Engagement für die Bereitstellung eines ausgezeichneten Versicherungsproduktes für die Kunden", erklärte Andrew Walker, Head of Claims, BHSI Europe. "Wir freuen uns sehr, dass er hier die Leitung übernimmt und unseren Schaden-Service für Kunden in Deutschland und ganz Europa bereitstellt."

Vor seiner Tätigkeit für BHSI war Barth fast vier Jahrzehnte lang bei der C. Gielisch GmbH in Düsseldorf, zuletzt als Senior Loss Adjuster, Abteilungsleiter und Vorstandsmitglied. Er begann seine Laufbahn bei C. Gielisch in Köln als Gutachter und Loss Adjuster. Er besitzt ein Betriebswirtschaftsdiplom von der Technischen Hochschule Köln und ist Affiliated Member des Australasian Institute of Chartered Loss Adjusters (AICLA).

Die BHSI-Niederlassungen in München und Düsseldorf sind für Sach- und Unfallversicherung, Versicherung gegen ärztliche Kunstfehler, Seetransportversicherung sowie Manager- und Berufshaftpflichtversicherung für zahlreiche Geschäftssegmente in Deutschland zuständig.

Alfred Barth wird seine Tätigkeit im BHSI-Büro in Düsseldorf ausüben.

In Europa arbeitet Berkshire Hathaway Specialty Insurance als Teil der Berkshire Hathaway International Insurance Limited ("BHIIL"), einer in England und Wales unter der Registrierungsnummer 3230337 eingetragenen Aktiengesellschaft mit Geschäftssitz in 4th Floor, 8 Fenchurch Place, London EC3M 4AJ, Großbritannien. BHIIL ist ein verbundenes Unternehmen der Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company ("BHSIC") (www.bhspecialty.com), einem Anbieter von Versicherungsplänen für gewerbliche Immobilien, Seeverkehr, Personenschäden, Berufshaftpflicht im Gesundheitswesen, Führungs- und Berufsfelder, Sicherheit, Reisen, Programme, medizinischen Stop-Loss und Hausbesitzer. BHSIC und BHIIL gehören zur Berkshire Hathaway's National Indemnity-Gruppe von Versicherungsgesellschaften, deren Finanzkraft von AM Best mit A++ und von Standard Poor's mit AA+ bewertet wird. BHSIC mit Sitz in Boston unterhält Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Auckland, Brisbane, Dubai, Dublin, Düsseldorf, Hongkong, Kuala Lumpur, London, Macau, Melbourne, München, Perth, Singapur, Sydney und Toronto.

