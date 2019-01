Black Pearl Digital AG: Gesellschaft gewinnt weiteren Softwareentwicklungsauftrag und schließt strategische Partnerschaft DGAP-News: Black Pearl Digital AG / Schlagwort(e): Kooperation/Auftragseingänge Black Pearl Digital AG: Gesellschaft gewinnt weiteren Softwareentwicklungsauftrag und schließt strategische Partnerschaft 07.01.2019 / 10:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 07.01.2019 - Die Black Pearl Digital AG (ISIN: DE000A2BPK34) gibt bekannt, dass die Gesellschaft eine strategische Entwicklungspartnerschaft mit einem portugiesischen Fintech-Unternehmen im Bereich der Entwicklung von Digitalwährungen getroffen hat. Im Zuge dieser Partnerschaft konnte bereits ein erster konkreter Softwareentwicklungsauftrag gewonnen werden. Das initiale Entwicklungsprojekt wird voraussichtlich im Januar 2019 abgeschlossen werden. Darüber hinaus erwartet die Black Pearl Digital AG in Zukunft weitere Anschlussprojekte aus dieser neuen Partnerschaft. Dazu Johannes Angermeier, Vorstand und CTO der Black Pearl Digital AG: "Es freut mich sehr, nun bereits einen zweiten Kunden für den Bereich Softwareentwicklung gewonnen zu haben. Mit unserem zukünftigen Partner gibt es eine Vielzahl von Überschneidungen im Bereich Fintech, insbesondere bei der Entwicklung von Digitalwährungen, von denen beide Seiten unmittelbar profitieren können. Wir rechnen mit anhaltend hohem Marktwachstum in diesen Bereichen und sehen viel Potential in dieser Partnerschaft." Über die Black Pearl Digital AG Die Black Pearl Digital AG ist eine Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft im Bereich wachstumsstarker Technologieunternehmen. Dabei fokussiert das Unternehmen auf die zukunftsträchtigen Bereiche Digital Transformation, Fintech und Digital Assets. Die Black Pearl Digital AG bietet neben einem breiten Spektrum an Beratungs- und IT-Dienstleistungen insbesondere im zukunftsträchtigen Umfeld für Blockchain-Anwendungen auch Finanzierungs- und ICO-Beratung sowie Beteiligungskapital in den genannten Bereichen an. Die Aktien der Black Pearl Digital AG notieren im Allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf. Kontakt Black Pearl Digital AG Investor Relations Dessauerstr. 6 80992 München Tel.: +49 89 5108 5683 Email: ir@blackpearl.digital Internet: www.blackpearl.digital 07.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Black Pearl Digital AG Dessauer Str. 6 80992 München Deutschland Telefon: +49 89 5108 5683 Fax: +49 89 5108 5684 E-Mail: ir@blackpearl.digital Internet: https://www.blackpearl.digital ISIN: DE000A2BPK34 WKN: A2BPK3 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 763661 07.01.2019 ISIN DE000A2BPK34 AXC0074 2019-01-07/10:01