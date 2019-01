Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der holprige Jahresstart des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setzte sich am Freitag zunächst fort, bevor am Nachmittag eine Kursrakete gezündet wurde, so die Analysten der Helaba. Treibstoff für diese hätten der überraschend gute US-Jobreport, ermutigende Konjunkturdaten aus China, die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China (diese habe es bereits häufiger gegeben) und insbesondere FED-Präsident Powell geliefert, der mit seinen Aussagen die Sorgen der Marktteilnehmer vor einem zu straffen Kurs gedämpft habe. ...

