TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die sehr starken Vorgaben der US-Börsen vom Freitag haben zu Beginn der neuen Woche den Börsen in Ostasien und Australien Auftrieb gegeben. Angeführt wurden die Märkte der Region von der Tokioter Börse, die zusätzlichen Rückenwind vom japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe erhielt. Dieser hatte am Sonntag gesagt, die Regierung werde bei der Festlegung ihres wirtschaftspolitischen Kurses etwaige Risiken genau im Blick behalten.

Der Nikkei-225-Index gewann am Montag 2,4 Prozent auf 20.039 Punkte. In Schanghai legten die Kurse im Schnitt um 0,7 Prozent zu und in Hongkong um 0,8 Prozent. Die chinesischen Börsen waren allerdings am Freitag schon überdurchschnittlich gut gelaufen. An der südkoreanischen Börse in Seoul rückte der Kospi um 1,3 Prozent vor. Der S&P/ASX-200 stieg in Sydney um 1,1 Prozent.

An der Wall Street hatten die Kurse am Freitag von der Nachricht profitiert, dass die USA und China ab Montag wieder über die Beilegung ihres Handelsstreits verhandeln würden. Überdies hatte China Maßnahmen zur Ankurbelung der heimischen Wirtschaft angekündigt. Als ersten Schritt senkte die chinesische Zentralbank die Mindestreserveanforderung für die Banken. Dazu gesellten sich ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht und beschwichtigende Worte des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell. Dieser hatte versichert, dass die Federal Reserve ihren geldpolitischen Kurs nötigenfalls anpassen werde. Damit zerstreute Powell Befürchtungen, dass die Fed mit ihren Zinserhöhungen ungeachtet eines schwächeren Wachstums fortfahren könnte.

Bei den am Montag beginnenden Verhandlungen zwischen den USA und China wird nach Meinung von Beobachtern noch keine endgültige Lösung gefunden werden. Allerdings dürften jegliche Fortschritte mit Erleichterung aufgenommen werden, hieß es. Allein der Umstand, dass Bewegung in die Sache komme, werde die extrem bearishe Stimmung bezüglich des Weltwirtschaftswachstums etwas aufhellen, meinte Michael McCarthy, Chefmarktstratege bei CMC Markets in Sydney. Der starke Beschäftigungsaufbau und die Lohnsteigerungen in den USA trügen wesentlich zur Rally an den Aktienmärkten bei.

Rohstoffpreise profitieren von Konjunkturoptimismus

Konjunkturoptimismus trieb die Rohstoffpreise nach oben. In China stieg der Preis für Eisenerz auf den höchsten Stand seit einem Jahr. Auch die Ölpreise setzten ihre Rally fort. Das Fass der global gehandelten Sorte Brent verteuert sich um 1,9 Prozent auf 58,13 Dollar.

Aktien der Ölbranche folgten dem Ölpreis nach oben. In Tokio verbessern sich Inpex um 2,2 Prozent. In Hongkong gewinnen CNOOC und Sinopec je etwa 2 Prozent. Santos verteuerten sich in Sydney um 4,3 Prozent und Oil Search um 3,1 Prozent. Der Kurs des australischen Eisenerzproduzenten Fortescue stieg um 3,3 Prozent.

Am Devisenmarkt gab der Dollar nochmals leicht nach, nachdem er am Freitag nach den Aussagen von US-Notenbankchef Powell gefallen war. Der Euro stieg auf rund 1,1440 Dollar. Zur japanischen Währung stand der Dollar bei 108,10 Yen.

Der schwächere Dollar stützte derweil den Goldpreis. Die Feinunze legte um 0,5 Prozent auf 1.292 Dollar zu.

Unter den Einzelwerten verloren an der Börse Hongkong die Aktien von New China Life über 8 Prozent, nachdem Chairman Wan Feng auf einer Branchenkonferenz gesagt hatte, dass die Prämieneinnahmen im Lebensversicherungsgeschäft in diesem Jahr zurückgehen könnten.

Gute Absatzzahlen des chinesischen Joint-Venture-Partners verhalfen Toyota zu einem Plus von 3,2 Prozent. Guangzhou Automobile hatte mitgeteilt, dass GAC Toyota im vergangenen Jahr 31 Prozent mehr Fahrzeuge verkauft habe. Im Jahr 2017 hatte das Plus nur 5 Prozent betragen. Die Aktie von Guangzhou Automobile stieg in Hongkong um 1,5 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.683,20 +1,14% +0,65% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.038,97 +2,44% +0,12% 07:00 Kospi (Seoul) 2.037,10 +1,34% -0,19% 07:00 Schanghai-Comp. 2.533,09 +0,72% +1,57% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.831,52 +0,82% -1,04% 09:00 Taiex (Taiwan) 9.590,30 +2,21% -1,41% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.095,29 +1,18% -0,31% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.673,58 +0,23% -1,23% 10:00 BSE (Mumbai) 35.947,20 +0,71% -0,85% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:50 % YTD EUR/USD 1,1436 +0,3% 1,1405 1,1411 -0,3% EUR/JPY 123,64 -0,0% 123,70 123,23 -1,7% EUR/GBP 0,8971 +0,1% 0,8961 0,9007 -0,3% GBP/USD 1,2749 +0,2% 1,2728 1,2669 +0,1% USD/JPY 108,12 -0,3% 108,48 107,99 -1,4% USD/KRW 1118,13 +0,1% 1116,85 1122,31 +0,3% USD/CNY 6,8498 -0,3% 6,8692 6,8632 -0,4% USD/CNH 6,8481 -0,2% 6,8645 6,8733 -0,3% USD/HKD 7,8373 +0,1% 7,8329 7,8330 +0,1% AUD/USD 0,7138 +0,3% 0,7116 0,7028 +1,3% NZD/USD 0,6757 +0,4% 0,6730 0,6691 +0,6% Bitcoin BTC/USD 4.037,49 +0,5% 4017,9950 3.809,38 +8,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,82 47,96 +1,8% 0,86 +7,5% Brent/ICE 58,13 57,06 +1,9% 1,07 +7,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.291,98 1.284,81 +0,6% +7,18 +0,7% Silber (Spot) 15,78 15,70 +0,5% +0,08 +1,8% Platin (Spot) 826,80 822,80 +0,5% +4,00 +3,8% Kupfer-Future 2,64 2,65 -0,3% -0,01 +0,4% ===

