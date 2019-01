Wiesbaden (ots) - Die Nutzerinnen und Nutzer von GENESIS-Online, der Datenbank des Statistischen Bundesamtes, können sich freuen: Ab sofort sind alle individuell zugeschnittenen Tabellen in der Datenbank kostenfrei verfügbar. Umfangreiche Tabellen mit mehreren Millionen Werten können in einem persönlichen Nutzerkonto nach der Registrierung gespeichert und aktualisiert werden. Zur Weiternutzung der maschinenlesbaren Daten steht eine kostenfreie API (Webservice-Schnittstelle) bereit.



"Dies ist der Auftakt für eine Reihe von Verbesserungen, die wir für GENESIS-Online in diesem Jahr umsetzen werden", so Präsident Dr. Georg Thiel. "Nach dem Feedback verschiedenster User werden schrittweise weitere Services kostenfrei bereit stehen, die Open Data Erfordernisse erfüllen und unseren Powernutzern neue Möglichkeiten bieten."



GENESIS-Online umfasst mehr als 975 Millionen Werte aus 264 Statistiken zu Themen wie Bevölkerung, Preise oder Erwerbstätigkeit. Der Datenbestand wird kontinuierlich weiter ausgebaut. 2018 wurden rund 3,3 Millionen Tabellenabrufe verzeichnet. Der Anteil der maschinenlesbaren Abrufe zur Weiternutzung liegt derzeit bei rund 40 %.



Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.



