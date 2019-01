Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat AB Inbev von der "Conviction Buy List" gestrichen und das Rating von "Buy" auf "Neutral" gesenkt. Das Kursziel reduzierte Analyst Mitch Collett in einer am Montag vorliegenden Studie von 97 auf 65 Euro. Der Brauereikonzern bleibe am europäischen Markt zwar am besten positioniert, die Marktdynamik in einigen Schwellenländern zehre aber an den Profiten. Er beurteilt das Unternehmen dabei als "nicht immun für steigenden Wettbewerb"./tih/la

