München (www.anleihencheck.de) - Der Insolvenzverwalter der insolventen Rickmers Holding AG hat am 20. Dezember 2018 eine erste Abschlagsverteilung in Höhe von einem Prozent auf die zu erwartende Quote vorgenommen, so die One Square Advisory Services GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...