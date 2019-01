BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier mahnt in den Gesprächen mit den USA eine auf Gleichberechtigung basierende Handelspolitik an und fordert von den Amerikanern konkurrenzfähige Flüssiggaspreise. In einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk bekräftigte der CDU-Politiker, dass Europa Infrastruktur für das so genannte Flüssiggas errichten wolle, wo diese noch nicht existiert.

"Das wird auch in Deutschland geschehen. Dann ist es allerdings auch Sache der USA, Preise anzubieten, die konkurrenzfähig sind", sagte Altmaier. Die Vereinigten Staaten wollen ihr Flüssiggas in Europa absetzen, das auch als LNG-Gas bekannt ist, und wollen die umstrittene Gasröhre Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland mit Sanktionen stoppen. Laut Vertretern der USA und der Europäischen Union, die anonym bleiben wollen, arbeitet Washington an konkreten Strafmaßnahmen gegen die Pipeline.

In dem Gespräch mit Deutschlandfunk begrüßte Altmaier die Verhandlungen zwischen den USA und China zur Beendigung des Handelsstreits. "Im Augenblick ist die Eskalationsspirale unterbrochen, sagte Altmaier. Von einer tatsächlichen Lösung des Konflikts sei man aber "noch ein gutes Stück entfernt."

Kontakt zum Autor: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2019 03:47 ET (08:47 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.