Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

Original-Research: OpenLimit Holding AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu OpenLimit Holding AG Unternehmen: OpenLimit Holding AG ISIN: CH0022237009 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 07.01.2019 Kursziel: 0,54 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu OpenLimit Holding AG (ISIN: CH0022237009) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 0,65 auf EUR 0,54. Zusammenfassung: OpenLimit hat 7,1 Mio. Aktien zu EUR 0,30 je Aktie ausgegeben und einen Bruttoerlös von EUR 2,1 Mio. erzielt, der zur Reduzierung von Verbindlichkeiten verwendet wird. Eine gestärkte Eigenkapitalposition und niedrigere Verbindlichkeiten sollten den nächsten Wachstumsschritt von OpenLimit nach der Zertifizierung des ersten Smart Meter Gateway (SMGW) und dem Beginn des SMGW-Rollouts unterstützen. Die Aktienanzahl wird um 23% auf 38,2 Mio. steigen und verwässert unser Kursziel auf EUR 0,54 (bisher: EUR 0,65). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on OpenLimit Holding AG (ISIN: CH0022237009). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 0.65 to EUR 0.54. Abstract: OpenLimit has issued 7.1m shares at EUR 0.30 per share and received gross proceeds of EUR 2.1m which will be used to reduce liabilities. A strengthened equity position and lower liabilities look set to be supportive for OpenLimit's next growth step following the certification of the first smart meter gateway (SMGW) and the beginning of the SMGW rollout. The share count will increase by 23% to 38.2m and dilutes our price target to EUR 0.54 (previously: EUR 0.65). We reiterate our Buy rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17441.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2019 03:47 ET (08:47 GMT)