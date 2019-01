Nel avanciert zum Analystenliebling in der norwegischen Heimat. Erneuerbare-Energie-Experte Daniel Stenslet von Arctic Securities brummt dem Wasserstoff-Hot-Stock ein Kursziel von 7,00 Norwegische Kronen auf. In der Heimatwährung notiert die Nel-Aktie auf einem Mehrjahreshoch, doch nach dem impulsiven Anstieg in den letzten Tagen ist die Zeit für eine Verschnaufpause gekommen.

