Die zweitgrößte US-Baumarktkette will in diesem Jahr rund 65.000 Mitarbeiter anheuern, dabei handelt es sich überwiegend (50.000 Jobs) um saisonale Aushilfen. In einer ähnlichen Ankündigung vor einem Jahr hatte LOWE's die geplanten Einstellungen mit insgesamt 53.000 beziffert. Die höhere Zahl in diesem Jahr ist auch darauf zurückzuführen, dass der Konzern seine Lagerhaltung verbessern will.



Die LOWE'S-Aktie ist nicht mehr der Renner wie von 2011 bis 2015, läuft aber ähnlich wie HOME DEPOT weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info