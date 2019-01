BERLIN (Dow Jones)--Der Ökonom Marcel Thum vom Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung ist neuer Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium. Wie das Münchener Institut in einer Pressemitteilung weiter bekanntgab, ist Thum Geschäftsführer der Ifo-Niederlassung in Dresden. Thum lehrt den Angaben zufolge an der TU Dresden Volkswirtschaft und insbesondere Finanzwissenschaft und war bislang stellvertretender Vorsitzender des Beirats. Er folgt auf Thiess Büttner, der in den vergangenen vier Jahren den Vorsitz innehatte.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2019 03:55 ET (08:55 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.